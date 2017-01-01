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Саморегулирующийся кабель GWS 10-2CR, 10 Вт/м

Саморегулирующийся кабель GWS 10-2CR, 10 Вт/м

  • Под заказ, 20 дней
  • Оптом и в розницу

1 455 Тг.

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Саморегулирующийся кабель GWS 10-2CR, 10 Вт/м
Саморегулирующийся кабель GWS 10-2CR, 10 Вт/м
Под заказ, 20 дней
1 455 Тг.
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Саморегулируемый греющий кабель предназначен для защиты от замерзания объектов не подвергаемых пропарке. Греющие кабели параллельного типа применяются для защиты от замерзания трубопроводов и емкостей. 
Характеристики
Основные
Производитель  Lavita
Страна производительЮжная Корея
Вид нагревательного кабеля  Саморегулирующийся
Максимальная мощность10.0 (Вт/м)
Количество жил2
Экранированный кабель  Да
Напряжение сети 220~240 В
Частота  50.0 (Гц)
Минимальный радиус изгиба  32.0 (мм)
Максимальная рабочая температура65.0 (град.)
Минимальная температура монтажа-40.0 (град.)
Изоляция  Модифицированный полиолефин
Область применения нагревательного кабеляОбогрев водопровода, Обогрев труб и трубопроводов, Обогрев резервуаров и емкостей
Гарантийный срок  18 (мес)
Информация для заказа
  • Цена: 1 455 Тг.
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