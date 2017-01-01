Саморегулирующийся кабель GWS 10-2CR, 10 Вт/м
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1 455 Тг.Показать оптовые цены
- 1164 Тг./шт.при заказе от 1000 шт.
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Саморегулируемый греющий кабель предназначен для защиты от замерзания объектов не подвергаемых пропарке. Греющие кабели параллельного типа применяются для защиты от замерзания трубопроводов и емкостей.
Характеристики
|Основные
|Производитель
|Lavita
|Страна производитель
|Южная Корея
|Вид нагревательного кабеля
|Саморегулирующийся
|Максимальная мощность
|10.0 (Вт/м)
|Количество жил
|2
|Экранированный кабель
|Да
|Напряжение сети
|220~240 В
|Частота
|50.0 (Гц)
|Минимальный радиус изгиба
|32.0 (мм)
|Максимальная рабочая температура
|65.0 (град.)
|Минимальная температура монтажа
|-40.0 (град.)
|Изоляция
|Модифицированный полиолефин
|Область применения нагревательного кабеля
|Обогрев водопровода, Обогрев труб и трубопроводов, Обогрев резервуаров и емкостей
|Гарантийный срок
|18 (мес)
Информация для заказа
- Цена: 1 455 Тг.